Drunken Fist, un jeu de combat bourré

Publié le Mardi 22 décembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un dernier pour la route ?

Drunken Fist est un jeu de baston qui sort cette semaine sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Un jeu dans lequel vous allez incarner un gros poivrot bien décidé à se bastonner.Vendu 7,99 €, ce petit jeu indé vous emmène à travers 7 niveaux, à taper sur tout ce qui croise votre chemin : hipsters, punks, rappeurs... chacun avec son style de combat.Récupérez les bouteilles, pissez sur les poubelles, viandez-vous comme une merde et battez-vous comme un gland. Et si vous vous dites que la physique du jeu est ridicule, n'oubliez pas que c'est à peu près à ça que vous ressemblez quand vous êtes pétés.