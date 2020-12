- Crimson Desert : découvrez le nouveau MMO des créateurs de Black Desert

Publié le Lundi 21 décembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Joli à tomber

Pearl Abyss, à qui l'on doit déjà le MMORPG Black Desert, qui remporte un bon succès, développe Crismo NDesert, un jeu d'action-aventure en ligne dans un monde ouvert.Ce nouveau MMO est prévu sur consoles et PC à l'hiver 2021. Notez que ce MMO pourra tout à fait être joué seul, grâce à un principe narratif présenté comme innovant. Il se déroule dans le continent de Pywel et vous allez suivre l'histoire de Macduff, un mercenaire qui va tenter de récupérer ses terres. Sa quête va l'amener bien au-delà de cette simple histoire de vengeance et de justice...