- Traffic Jams vous emmène aux putes, à Amsterdam

Publié le Lundi 21 décembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Je sais comment utiliser les étrennes de mamie

Vertigo Games et Chicken Game Company développent actuellement un jeu VR baptisé Traffic Jams. Prévu sur PC VR, Oculus Quest et PS VR, le jeu permet de contrôler la circulation tout en évoluant dans certaines villes. 5 villes sont prévues. Ou du moins des morceaux de ville.Durant votre progression, vous aurez le plaisir et la joie de croiser des zombis, des guêpes tueuses ou des buildings en feu.C'est Amsterdam qui est dévoilée dans une nouvelle vidéo. Amsterdam dont les deux spécialités culinaires sont, on vous le rappelle, le shit et les putes. Personnellement, je ne fume pas.Notez quand même qu'on aperçoit rapidement Paris, également... Paris, dont les spécialités culinaires sont, on vous le rappelle, les putes et les rats.