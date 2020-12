- Balan Wonderworld en trois nouvelles vidéos

Publié le Lundi 21 décembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sur son 31

Pour rappel, Balan Wonderwold est un nouveau jeu signé des créateurs de Sonic : Yuji Naka (créateur de la franchise Sonic the Hedgehog, co-fondateur de Team Sonic) et le concepteur de personnages Naoto Oshima (Sonic the Hedgehog, Docteur Eggman, co-fondateur de Team Sonic).Il s'agit d'un jeu d'action et de plateforme en 3D. Vous jouez Léo et Emma qui pénètrent dans un monde fantaisiste accessible uniquement par un mystérieux théâtre. Ils vont y rencontrer Balan, un énigmatique maître de cérémonie qui va les envoyer en mission dans le monde de Wonderland afin de rétablir la joie et l'équilibre dans les coeurs et les esprits.La mécanique principale du jeu vient des costumes que vous portez. Il y en a 80 différents et chacun vous apporte un pouvoir unique qui vous permettra de surmonter tous les obstacles.Trois nouvelles vidéos ont été dévoilées sur le jeu.