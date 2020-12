- Back 4 Blood, une première démo de gameplay

Publié le Lundi 21 décembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Du sang et des tripes

Annoncé il y a un peu plus d'une semaine, le nouveau jeu des créateurs de Left 4 Dead, le studio Turtle Rock Studios, s'illustre dès à présent avec une première vidéo de gameplay.Back 4 Blood, puisque c'est son nom, est un jeu en multi, en ligne, permettant de jouer à 4 en coop. Et il s'agira de poutrer du zombi, bien entendu.Le jeu est préu pour le 22 juin 2021 sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series et PS5.Cette vidéo est accompagnée d'une interview et d'un briefing sur la version alpha fermée.