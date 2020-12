- The Callisto Protocol : découvrez la bande-annonce non censurée

Publié le Lundi 21 décembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Vivement 2022

Pour rappel, The Callisto Protoco est le prochain jeu signé Striking Distance Studios et Krafont Inc. Dans l'équipe de développeurs se cachent certains des créateurs de la franchise Dead Space.Ce nouveau jeu sortira sur PC et consoles en 2022. Il se déroule sur Callisto, l'une des lunes de Jupiter, en l'an 2320. Vous incarnerez un prisonnier qui tente de s'évader d'une prison de haute sécurité, tout en affrontant des horreurs qui ont envahi les lieux.Un jeu flippant, donc, dont une première bande-annonce est sortie il y a une dizaine de jours. Une nouvelle version de cette bande-annonce, mais en version "non censurée" a été publiée.On a toujours aussi hâte d'être en 2022.