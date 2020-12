Idée cadeau de Noël : Les figurines Pop de chez Marvel

Publié le Lundi 21 décembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Collection spécial Noël

Allez, une petite idée de cadeaux de Noël de dernière minute, s'il vous reste un petit billet de 15 € à dépenser. Bon, d'accord, les billets de 15 € n'existent pas. Mais ils devraient.En attendant, les figurines Pop sont toujours dans l'air du temps, et Disney a sorti une nouvelle collection pour ces fêtes de fin d'année.Vous pouvez désormais retrouver Captain America en version bonhomme de neige, Thanos avec un pull moche, Deadpool et la dinde, Rocket sur son traineau et enfin, Groot en sapin avec les boules.Notez que les prix peuvent varier selon les modèles et les boutiques.