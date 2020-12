- Soul dévoile un mini reportage sur le doublage français

Publié le Jeudi 24 décembre 2020 à 09:45:00 par Théo Valet

Pour sa version français, le futur Pixar Soul s'est doté de bons acteurs français. On a donc Omar Sy qui doublera le personnage principal Joe Gardner, Camille Cottin qui doublera "22" et Ramzy Bedia qui s'occupera de Vendelune. Un joli trio qui devrait très bien fonctionner.Soul sera l'occasion de suivre un professeur de musique dans un collège qui va se retrouver dans le "Grand Avant", un endroit où les nouvelles âmes se retrouvent dotées de personnalités, de caractères et de spécificité avant d'être envoyées sur Terre.Le film sera disponible le 25 décembre prochain sur Disney Plus, et personnellement, je l'attends avec impatience !