- Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest arrive sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 23 décembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Un temps de chien

Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest est annoncé sur Nintendo Switch pour le 21 janvier. Il sera vendu 14,99 €. Une démo est d'ores et déjà disponible via le NIntendo eShop.Il s'agit d'un jeu dans lequel vous aller incarner la jeune Maia, qui se rend dans la forêt de Białowieża pour retracer l'histoire de sa famille. Elle va y découvrir des secrets... mordants.Ce jeu de loup-garou, dans lequel vous en incarnerez un (on vous laisse donc imaginer ce que Maia va rencontrer dans la forêt, et on vous parie que ce ne sera pas des abeilles), propose des dessins illustrés à la main, avec des photos des lieux qui existent vraiment.