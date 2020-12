- Lust from Beyond : une date de sortie pour ce mélange entre sexe et horreur

Publié le Mercredi 23 décembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Fist fucking avec un gant clouté ?

Pour rappel, Lust from Beyond est un mélange d'érotisme et d'horreur, inspiré par les travaux de Lovecraft, Giger et Beksinski. Initialement prévu pour cette année, le jeu sortira le 11 février.Si vous voulez découvrir l'ambiance du jeu, deux prologues gratuits sont disponibles, via Steam Le jeu ne sera en effet disponible que sur PC.