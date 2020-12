IdÃ©e cadeau de NoÃ«l : Un puzzle Disney Ã©coresponsable

Publié le Mardi 22 décembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Beaux, écolos et pas chers !

Destinés aux enfants, parce que bon, ils n'ont quand même que 20 pièces et qu'en théorie, un adulte doit être capable de le faire les yeux fermés à ce niveau-là, les puzzles Clémentoni des personnages de Disney sont écoresponsables : fabriqués en matériaux recyclés, recyclables et, surtout, n'ont aucun élément toxique. Pas même l'encre.Même les boîtes ont été fabriquées en matériaux recyclés et sont juste à la bonne taille, pour ne pas gâcher, comme c'est trop souvent le cas avec des boîtes trop grandes pour avoir une meilleure visibilité en rayon, quitte à avoir les 3/4 de vide.Les puzzles coûtent entre 10 et 15 € seulement. Un cadeau de Noël totalement idéal. Il existe une vingtaine de modèlès avec Winnie l'ourson, Toy Story, La Reine des Neiges, Cars, Peter Pan, Dumbo, Le Roi Lion...