Midjungard, un jeu multi inspiré par l'univers de Tolkien

Publié le Mardi 22 décembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Un jeu préccccccieux ?

Midjungard est un "PvP Brawler" qui se déroule dans un monde inspiré par les écrits de Tolkien. Les joueurs vont s'affronter par équipes de 3, au milieu d'un univers de magie et où ils vont croiser des créatures étranges...Chaque combat dure 15 minutes. Après chaque mort, les joueurs reviennent à la vie et pourront ainsi repartir au combat pour se venger.Le jeu vient de sortir sur PC, via Steam , en accès anticipé. Des combats solo sont prévus dans un futur DLC gratuit.