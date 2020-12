Tormentor : apprenez à torturer des gens

Publié le Mardi 22 décembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Nouveau jeu des créateurs de Succubus et Agony, Tormentor vous plonge dans une atmosphère d'horreur et d'angoisse en vous faisant endosser le rôle d'un tortionnaire.Piégé dans une prison abandonnée depuis plusieurs années, vous allez devoir combattre vos tourments et votre maladie mentale (sévère, pour le coup) en torturant des gens. Plus vous les faites souffrir, mieux vous irez. Et le but sera d'avoir de plus en plus d'abonnés sur le Dark Web. Car oui, vos séances sont retransmises sur le net.Le jeu est prévu sur PC, Xbox Series et PS5.Doit-on préciser qu'il s'agit d'un jeu familial à jouer avec ses enfants ?