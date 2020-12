Viking City Builder, parce qu'un viking doit aussi planter des patates

Publié le Mardi 22 décembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Gare au nounours

La vie d'un viking ne se résume pas à piller, voler, trucider, violer, parfois même dans cet ordre. Non, un viking doit aussi s'occuper de son village, de ses animaux et de ses plantations.Alors vous allez me dire que "ouais, ton titre est naze, les patates ça vient du Pérou, ça a été introduit en Europe à la fin du XVIème siècle par les conquistadors espagnols". Enfin, vous me le diriez si vous aviez un peu de culture générale. Mais je vous répondrais alors, parce que j'en ai de toute manière plus que vous, que les vikings ont débarqué en Amérique bien avant Christophe et qu'ils auraient, semble-t-il, poussé jusqu'en Amérique du Sud. Alors d'ici-là à cultiver la patate, même s'ils n'en ont pas rapporté en Europe à cette époque, il n'y a qu'un pas.Après cette leçon d'Histoire, sachez que Viking City Builder est, comme son nom l'indique, un jeu de création et de gestion de village viking, mais permettra aussi d'aller taper sur la gueule des voisins dans des combats épiques, façon jeu de stratégie.Une nouvelle vidéo, toujours aussi sympa, a été publiée.