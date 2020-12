- Get Back : dÃ©couvrez le nouveau film de Peter Jackson

Publié le Mardi 22 décembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Le retour de Gollum ?

Après la saga du Seigneur des Anneaux, après la saga du Hobbit, voilà un titre de news qui forcément vous interpelle et vous a donné envie de cliquer pour découvrir de quel film il s'agit, parce que bon, c'est Peter Jackson, quand même, hein.Et bien pas de bol. Son nouveau film sortira au cinéma le 1er décembre 2021 et sera un documentaire. Sur les Beatles. Un docu avec des images totalement inédites, dont vous pouvez d'ores et déjà découvrir un extrait de 5 minutes, comme cadeau de Noël.Un film avec Paul, George, Ringo et John, bien entendu.