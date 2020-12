(TEST) Sackboy : A Big Adventure (PS4, PS5)

Publié le Mardi 22 décembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Petit mais costaud

Cette année encore, Vincent va recevoir une chaussette pour Noël. Une seule et unique chaussette. Sa femme tient à ce qu'il conserve ses traditions familiales. Parce que Vincent vient d'une famille très pauvre et que ses parents ne pouvaient offrir à leurs 12 enfants qu'une malheureuse chaussette chacun, tricotée par leur mère infirme à qui il ne restait plus qu'une main, l'autre ayant été coupée un soir de dispute par son mari alcoolique.Mais Vincent s'en fichait. Il aimait recevoir une chaussette qui devenait alors sa meilleure amie pour l'année qui suivait. Il dessinait avec un bout de charbon deux yeux et une bouche sur cette chaussette et avait alors un petit être à chérir et à qui confier ses joies et ses peines.Qui d'autre que lui pouvait, alors, tester Sackboy : A Big Adventure ?