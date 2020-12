- Shady Part of me se met en avant

Publié le Mercredi 23 décembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'ombre de soi-même

Focus Home Interactive et le studio Douze-Dixièmes ont publié un Accolades Trailer, ou si vous préférez, une vidéo onanique dans laquelle vous retrouverez des morceaux choisis de la presse, enchantée par le jeu.Shady Part of me est sorti sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Pour rappel, il vous permet, dans une ambiance très poétique, de suivre les aventures d'une petite fille et de son ombre.