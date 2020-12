- Disco Elysium désormais disponible en français

Publié le Mercredi 23 décembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Enquête en fantasy

Disco Elysium est un RPG en 3D isométrique dans lequel vous incarnez Revachol West, un détective. Il se déroule dans un monde fantasy, entre post-apocalyptique et décors urbains.Selon l'attitude que vous aurez et selon votre degré de violence, notamment, le jeu proposera plusieurs fins.Développé par Dead Good, Disco Elysium est déjà sorti il y a un paquet de mois (en 2018 pour être précis). Si on vous en reparle maintenant, c'est qu'il est disponible désormais en français et en version Director's cut.Et il parait que c'est plutôt un bon jeu.