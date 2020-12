- Super Meat Boy Forever est disponible sur Switch et dans l'Epic Game Store

Publié le Jeudi 24 décembre 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

Préparez-vous à galérer comme jamais

Meat Boy, Bandage Girl et l'infâme Dr. Fetus sont de retour et ramènent avec eux leur lot de nouveaux personnages ainsi que de nouveaux niveaux qui vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Meat Boy peut désormais mettre des coups-de-poings et peut se déplacer différemment avec des nouveaux moyens pour glisser, préparez vous à un Gameplay encore plus agile qu'auparavant.Comme le premier jeu était un peu trop simple, Team Meat à eu l'excellente idée de créer un système qui fait que les niveaux sont désormais générés aléatoirement. Cela permet une très grosse rejouabilité et un maximum de fun.La sortie du jeu sur Switch s'accompagne de la sortie d'une manette spéciale aux couleurs de Super Meat Boy. Elle est disponible juste ici et coûte une cinquantaine d'euros.Je vous laisse, je dois déjà réussir à terminer le premier opus.