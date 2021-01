Guild Wars 2 : Pouvoir est désormais disponible

Publié le Jeudi 21 janvier 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Y'a encore des gens qui y jouent ?

Le final en plusieurs parties de « L'Épopée du givre » continue le 19 janvier avec le chapitre 2, « Pouvoir ». Une requête désespérée de Noirfaucon confirme que la menace du destructeur évolué gagne du terrain. Une alliance fragile avec Jormag et son champion, Ryland Steelcatcher, vous a momentanément donné l'avantage, mais tant que la finalité du plan du dragon des glaces est inconnue, il est impossible de prévoir l'ampleur des dégâts...

Second chapitre pour l'épisode des Champions de l'Épopée du Givre, Pouvoir, pour Guild Wars 2, ajoute des missions d'endiguement de dragon (Champs de ruine, Pics de Chef-Tonnerre, Lac Doric et Congères d'Antreneige), une faction alliée (Nains de Deldrimor) et de nouvelles récompenses.Il est d'ores et déjà disponible.