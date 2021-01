Chained Echoes : un JRPG allemand

Publié le Jeudi 21 janvier 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

was ist das?

Parce qu'ils ne respectent rien (on le savait déjà puisqu'on on a déjà goûté à leur bière), les allemands développent actuellement un JRPG. C'est l'éditeur Deck 13 qui est aux manettes et ce jeu est prévu pour une sortie dans le courant de l'année.Il est prévu sur PC, Nintendo Switch et PlayStation.Peu d'infos ont filtré sur le jeu en lui-même, si ce n'est qu'il y aura... des courses de tortues. Et une musique signée Zilf, un groupe anglais de Mashcore... Et si vous vous demandez, comme moi, ce que peut bien être le mashcore, il vous suffit de regarder la vidéo ci-dessous.