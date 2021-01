- Xbox Game Pass : les nouveaux jeux

Publié le Mercredi 20 janvier 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Du sang et des larmes

De nouveaux titres débarquent sur le Xbox Game Pass fin janvier. On vous rappelle que ce programme vous permet d'accéder à une bibliothèque de plus de 100 jeux sur PC comme sur Xbox, via un abonnement.Vous aurez ainsi accès à The Yakuza Remastered Collection et The Medium, ce dernier débarquant le jour même de sa sortie.Par ailleurs, les membres pourront jouer à Control sur PC et Outer Wilds sur les appareils Android en cloud gaming.