- Werewolf : The Apocalypse - Earthblood, un RPG avec du mordant

Publié le Mercredi 20 janvier 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

La guerre est proche

Werewolf : The Apocalypse - Earthblood est un RPG inspiré jeu de rôle papier Loup-Garou : l'Apocalypse, qui sortira le 4 février prochain sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.Le jeu est signé Cyanide et vous met dans la peau de Cahal, un homme loup-garou aux prises avec des vampires, ennemis jurés des lycanthropes.Trois nouvelles vidéos promotionnelles ont été dévoilées pour le jeu. Mais pas n'importe quelles vidéos. Des vidéos promotionnelles de la société Endron. Une multinationale ultrapuissante et armée qui a décidé de faire la guerre aux lycanthropes...