- Dead Cells en essai gratuit pendant 7 jours sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 20 janvier 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Mais par pour tout le monde

Le jeu Dead Cells sera proposé du 26 janvier au 1er février en essai gratuit sur Nintendo Switch, uniquement en Europe et uniquement pour les abonnés au Nintendo Switch Online.Le jeu est présenté comme un Roguevania (pocket ?), soit un mélange de Rogue-like et de Castlevania. Vous explorez un chateau à la recherche de richesses et poutrez tous les ennemis qui se dressent face à vous.Le jeu sera vendu avec son DLC Fatal Falls. Il sera aussi proposé en réduction sur PC, PS4 et Xbox One, durant cette période, mais aussi sur Nintendo Switch si l'essai vous semble concluant et que vous voulez l'acheter.