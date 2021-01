Fallen Legion Revenants : la démo est disponible

Publié le Mercredi 20 janvier 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un JRPG classique

Dans Fallen Legion Revenants, l'humanité est obligée de vivre dans un château volant, alors que le sol est condamné par une sorte de peste qui a transformé les animaux en monstres. Quand Lucien, un politicien, découvre l'existence des Exemplars, des armes extrêmement puissantes, il s'associe à Rowena, une revenante, pour tenter de retrouver ces armes et lutter contre le tyran fou Welkin...Ce JRPG classique sort le 19 février prochain. Une démo est d'ores et déjà disponible sur PS4 et Nintendo Switch, les deux plateformes sur lesquelles il sortira.Le jeu est également en précommande, notamment dans une édition spéciale, physique, avec un mini artbook, une jaquette réversible et la bande-son à télécharger.