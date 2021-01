Anodyne 2: Return to Dust, un jeu d'aventure inspiré par la PS1 et la N64

Publié le Mercredi 20 janvier 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu pour les vieux

Développé par le studio indépendant Analgesic Productions, Anodyne 2: Return to Dust est un jeu d'aventure 2D et 3D qui avoue s'inspirer de la période de la PlayStation première du nom et de la Nintendo 64.Vous allez y incarner Nova, un héros bien décidé à sauver les siens d'une infection qui les prive de leurs émotions.Le jeu est attendu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 18 février prochain. Il est déjà disponible sur Steam