Hitman 3 : le lancement

Publié le Mardi 19 janvier 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et c'est reparti pour un tour !

Hitman 3 sort demain. Square Enix et IO Interactive ont dévoilé le trailer de lancement du jeu. Pour rappel, il sort sur sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, et PC. Tout ça à la fois.Vous avez donc encore quelques heures pour précommander le jeu pour obtenir l’accès au pack Trinity qui rend hommage à la trilogie World of Assassination.