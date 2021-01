Everspace 2 est disponible en accès anticipé

Publié le Mardi 19 janvier 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Vers le non-fini et au-delà

Everspace 2 est désormais disponible en version anticipée sur Steam et Gog . Ce mélange de shoot et d'exploration spatiale est proposé au prix de 37,99 €.Il vous entraîne dans un monde ouvert durant une longue campagne solo prévue pour durer plus de 25 heures, sans oublier les missions annexes qui seront aussi disponibles. Cet accès anticipé n'est, pour l'instant, proposé qu'en anglais mais permet de jouer déjà les 12 premières heures de la campagne solo et des missions secondaires.Notez qu'aucun mode VR n'est prévu pour le jeu.