- The Dark Eye: Chains of Satinav et Memoria sur consoles le 27 janvier

Publié le Lundi 18 janvier 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Un jeu dont vous êtes le héros

The Dark Eye: Chains of Satinav et The Dark Eye: Memoria sortiront sur consoles le 27 janvier. Et quand on dit consoles, on entend Nintendo Switch, Xbox Series X|S et Xbox One ainsi que sur PlayStation 5 et 4.Contrairement à cette grosse merde de The Dark Eye: Book of Heroes sorti en juin dernier, et que nous avions malheureusement testé ici , il s'agit ici d'aventures textuelles à choix, illustrées par des dessins faits à la main.Les jeux coûteront 16,99 €. Ils seront aussi proposés en français.Allez, pour rire, on va demander des codes pour les tester.