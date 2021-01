- Figment 2: Creed Valley, une aventure musicale sur PC

Publié le Lundi 18 janvier 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Veuillez rendre l'âme...

Développé par le studio indépendant Bedtime Digital Games, Figment 2: Creed Valley sortira cette année sur PC via Steam. Cette suite de Figment (comme son nom l'indique) est présenté comme une aventure musicale onirique.Un prologue gratuit (une démo, quoi) est d'ores et déjà disponible sur Steam . C'est l'occasion de poser ses mains sur le jeu et de se faire un premier avis.Vous y incarnez Courage qui, armé d'une épée, va explorer la psyché humaine et chasser les cauchemars d'une âme brisée.