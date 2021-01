- Samurai Shodown pour le 16 mars sur Xbox Series X/S

Publié le Lundi 18 janvier 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Un bon jeu de baston

Sorti à l'été 2019 sur PS4 et Xbox One, puis en février dernier sur Nintendo Switch (nous en avions d'ailleurs fait le test à l'époque), Samurai Shodown est annoncé sur Xbox Series X/S pour le 16 mars prochain.Il est annoncé à 120 fps et en 4K.Les possesseurs du titre sur Xbox One pourront l'obtenir gratuitement. Les DLC sont également transférables.Même sorti il y a un an et demi, on ne crachera pas sur un bon petit jeu de combat, n'est-ce pas ?