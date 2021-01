- Ghost Recon Breakpoint et Rainbow Six Siege : un évènement crossover

Publié le Lundi 18 janvier 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Transgenre

Ubisoft a annoncé la tenue d'un nouvel événement crossover entre Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint et Rainbow Six Siege.Les joueurs de Ghost Recon Breakpoint pourront se battre aux côtés d’agents de Tom Clancy's Rainbow Six Siege dans de découvrir de nouvelles missions. Cet évènement débutera le 21 janvier. Le jeu sera d'ailleurs gratuit du 21 au 24 janvier.9 nouvelles missions et plus de 120 nouveaux articles de personnalisation sont prévus.