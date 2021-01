Buried in Ice, un jeu inspiré par The Thing

Publié le Mardi 19 janvier 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Y'a pas que dans l'espace que personne ne vous entend crier

Inspiré par le roman (et le film) The Thing, Buried in Ice est un jeu à sortir sur PC et consoles dans le courant de l'année. Vous êtes le seul survivant d'une base en Antarctique. Vous avez fui et êtes recueillis par des hommes, dans une autre base... et êtes accusé d'avoir tué tous vos comparses. Vous êtes alors emprisonné.Mais il semblerait que vous n'êtes pas venu seul...Ce mélange de RPG et d'horreur s'offre une bande-annonce que voici.