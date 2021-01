- Until The Last Plane, un jeu de gestion d'aérodrome militaire

Publié le Mercredi 20 janvier 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Papy Boyington forever

Until The Last Plane est un jeu de combat aérien qui mélange stratégie et gestion. Le jeu se déroule durant la Seconde Guerre Mondiale et vous êtes à la tête d'un aérodrome militaire.Vous devez construire vos appareils, gérer votre stock de pièces détachées, envoyer vos avions en mission, combatte les ennemis... Bref, ça a l'air d'être typiquement le genre de petit jeu qu'on pense assez basique, qu'on lance pour 5 minutes, et qu'on joue finalement pendant 2 heures d'affilée...La sortie est prévue sur Steam pour le 4 mars prochain.