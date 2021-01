- The Medium : une nouvelle vidéo

Publié le Mercredi 20 janvier 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ils mettent la pression

Prévu pour le 28 janvier sur PC et Xbox Series, le jeu d'horreur psychologique The Medium s'offre une nouvelle vidéo. Une vidéo qui parle prémonition. L'occasion d'en savoir un peu plus sur le personnage principal, Marianne, et ses pouvoirs psychiques.Et on vous rappelle le pitch : Inspiré par l'artiste polonais Zdzisław Beksiński, le jeu vous propose d'incarner Marianne, une médium hantée par des visions qui vivent et interagissent entre deux mondes.Ça va être marrant.