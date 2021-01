- The Crew 2 : grosse mise à jour gratuite dès aujourd'hui

Publié le Mercredi 20 janvier 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Contenu gratuit !

Ubisoft a annoncé la sortie aujourd'hui de The Hunt, l'épisode 2 de la saison 1 de The Crew 2. Cette mise à jour gratuite vous place face à des criminels qui s'enfuient avec de l'argent volé dans les banques Vault Corp. Vous allez pouvoir vous lancer à leurs trousses.Des courses de Rally Raid et Rally Cross sont aussi ajoutés. Tout comme de nouveaux évènements PvE.Enfin, le nouveau Motorpass, un système optionnel de récompenses gratuites et premium, incluant de nouveaux véhicules, avec également des objets, tenus et packs de crédits, est disponible.