- Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning annoncé sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 20 janvier 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Aussi beau que sur PC ?

Sorti en septembre dernier, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning est une version remasterisée du RPG de THQ Nordic. Il est sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Il sortira sur Nintendo Switch également. Et la date a été dévoilée. Ce sera pour le 16 mars prochain.Pour rappel, ce remastered propose une mise à jour graphique, une mise à jour des mécaniques de jeu, notamment le combat, afin de le rendre plus concorant avec les standards modernes. Il y a également du contenu qui a été rajouté.Les trois DLC seront inclus : The Teeth of Naros, Legend of Dead Kel et le pack Armures et Armes.