(TEST) Roccat Vulcan TKL Pro, un clavier TKL de grande classe

Publié le Mercredi 20 janvier 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une arme pour gamer

Les gamers connaissent bien les claviers TKL. Plus compacts, faciles à transporter, pleinement destinés au jeu vidéo... et puis, à quoi servirait un pavé numérique ? C'est bien connu : les gamers ne savent de toute manière pas compter. Ils savent à peine lire et écrire, alors...Mais bref.Nous avons testé le clavier Roccat Vulcan TKL Pro.La vraie question est de savoir si vous en serez digne.