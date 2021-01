Restoration Master : redonnez vie à tous vos objets

Publié le Jeudi 21 janvier 2021 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Brocante express

C'est bien parce que niveau news, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent que je vous parle de Restoration Master, un jeu qui ressemble à une mauvaise émission télé diffusée sur le service public, pour ménagère de plus de 50 ans et pour pépés en mal de sensations.Restoration vous propose de chiner sur les brocantes des objets à réstaurer.Du grille-pain au sabre en passant par une petite voiture de collection et j'en passe, il va falloir enlever la rouille, affûter, nettoyer... bref, remettre au propre.Euh... ça intéresse quelqu'un ?Le jeu sort dans le courant de l'année. Sur Steam