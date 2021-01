Olija : découvrez l'histoire mystique de ce jeu d'action fantasy

Publié le Vendredi 22 janvier 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Allez vous faire harponner

Faraday, après un naufrage, se retrouve dans un monde inconnu et étrange. Seul, armé de son harpon, il va tenter de survivre et de s'échapper de cette terre hostile dans le but de rentrer chez lui.Oliga est un jeu d'action et fantasy en 8 bits, développé par Skeleton Digital, qui sortira le 28 janvier sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et PC.Le jeu est inspiré des contes de cape et d'épée. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.