Jeux vidéo et jeux de casino, les cousins germains

Publié le Vendredi 22 janvier 2021 à 09:25:00 par Exterieur

Les jeux vidéo et les jeux de casino en ligne pourraient sembler, à première vue, constituer deux industries différentes évoluant dans des sphères contiguës, mais imperméables. Pourtant, le monde du gambling et celui des jeux vidéo se conjuguent et n'hésitent pas à s'inspirer mutuellement. Les casinos en ligne proposent aujourd'hui des catalogues de jeux d'une immense variété et qualité et des technologies qui n'ont rien à envier aux prouesses des géants comme Sony, Nintendo ou Microsoft, qui eux de leur côté n'hésitent pas à piocher dans l'univers magique du casino.Jeux de casino ET jeux vidéoLes jeux vidéo et les jeux de casino en ligne ont déjà un point commun : le succès et l'argent généré. Le e.gaming représente 100 milliards de chiffre d'affaires annuel tandis que le monde des jeux vidéo se situe autour des 120 milliards d'euros. Évidemment, pour les jeux de casinos, cette somme paraît plus cohérente étant entendu qu'il est question de jeux d'argent avant tout, même si leur succès en version gratuite est tout aussi conséquent. En tout cas, les deux secteurs ne connaissent pas la crise, et pour l'année prochaine, ils annoncent une croissance à deux chiffres.On retrouve des mécaniques de jeu qui se ressemblent - notamment celles des machines à sous. Les studios de jeux vidéo se sont d'ailleurs fait taper sur les doigts en abusant des micropaiements dans des mini-jeux qui ont été assimilés par la justice à des machines à sous. EA Game, avec sa simulation de football FIFA, est en procès en France pour cette raison. En même temps, c'est finalement le même principe pour les slots en ligne - on a une histoire et des fonctions pour avancer dans le jeu et débloquer des points et des bonus. C'est le même mécanisme dans les jeux vidéo où le joueur va progresser pour gagner des items, des équipements ou des pouvoirs. Mais les slots ne sont pas les seuls jeux de casino concernés par ce rapprochement, et certains jeux vidéo ont carrément intégré des jeux de table, tels que poker, blackjack ou baccara. Le nombre de simulateurs de casinos sur console ou PC, voire sur Facebook, est très long. On peut citer GTA avec son casino en ligne qui a fait grand bruit l'an dernier, ou Red Dead Redemption et ses parties de vidéo-poker, Final Fantasy VII, et aussi bien avant, dans les années 1990-2010 nous avions déjà Caesars Palace pour Sega, High Roller Casino ou encore Vegas Casino sur Nintendo. Certes, on ne joue pas de l'argent réel, mais des crédits ou de la monnaie virtuelle. De leur côté, les grands noms de l'édition de jeux de casino en ligne, MicroGaming, Playson, Betsoft ou encore Endorphina, ont tous pioché allègrement dans l'imagerie et les thèmes des jeux vidéos les plus populaires.La plus grande différence est certainement l'équipement nécessaire pour jouer. Pour les jeux vidéo, il faut posséder une console de jeux, d'autres accessoires complémentaires, un ordinateur de combat pour faire tourner les nouveautés, et les jeux eux-mêmes. Les casinos en ligne ont choisi la légèreté : pas de téléchargement, des jeux jouables aussi bien sur PC que sur smartphone ou tablette, en quelques clics. Le casino en ligne permet de jouer quelques minutes entre deux arrêts de bus sur son smartphone ou de se lancer dans un tournoi de poker sur plusieurs jours.Tandis qu'il faudra investir un sacré budget pour s'équiper en jeux vidéo avant de pouvoir commencer à jouer, les jeux de casino en ligne ne requièrent qu'une inscription si on choisit l'option jeux gratuits, et quelques euros, voire quelques centimes d'euros si on veut miser de l'argent réel pour faire une partie. Et n'oublions pas l'obsolescence des jeux vidéo et du matériel, qu'il faudra renouveler sans cesse pour se mettre à jour. Et là, l'avantage revient sans conteste aux jeux de casinos qui non seulement sont sans cesse renouvelés par le site et ne réclament que quelques pièces de monnaie pour s'initier. Donc, non seulement, aucun investissement de départ, juste des mises choisies par le joueur, l'accès à des nouveautés régulières, mais aussi une opportunité que les jeux vidéos n'égaleront jamais, celle de s'enrichir en décrochant des jackpots, et en profitant de bonus souvent très attractifs. Et ça, c'est tout de même autre chose, en termes d'adrénaline, et sans conteste la grande différence entre gambling et gaming...Même si les jeux vidéo comme les jeux de casino en ligne sont essentiellement joués par la gent masculine, on a tout de même un peu plus de 30% de femmes joueuses . Tout le monde peut jouer aux machines à sous en ligne - les thèmes féminins ne manquent pas parmi les milliers de titres existant, idem pour les jeux vidéos, et l'on retrouve plus ou moins la même clientèle dans les casinos en dur. Mais c'est surtout le secteur des jeux vidéo qui s'est féminisé en premier, alors que sur les casinos en ligne on retrouve encore beaucoup le cliché de la femme-objet précieuse qui regarde son homme jouer, ou celui des hôtesses et croupières toujours très sexy, notamment dans les jeux de casino live. Cette imagerie toutefois disparaît lentement mais sûrement, avec notamment l'apparition de gammes de jeux vidéo "spécial girls" et des casinos en ligne exclusivement féminin.les jeux de casino en ligne sont interdits aux mineurs, voire interdits tout court, dans certains pays. Ils sont aussi soumis à de lourds contrôles et doivent recevoir des agréments officiels coûteux.Alors certes, il y a une grande filiation entre les deux cousins qui savent s'inspirer l'un de l'autre - tout en gardant leur propre personnalité. Mais leur plus grand point commun est sans conteste le plaisir du jeu avant tout. Au niveau du cerveau, que la récompense soit en euros ou en épées magiques, c'est la même phéromone de bonheur qui est libérée!