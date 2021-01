Diablo II Remake est aux mains d'un nouveau studio

Publié le Lundi 25 janvier 2021 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Sortie pour 2022 ?

Vicarious Visions est un studio qui appartient à Activision depuis 2005. On leur doit tout un tas de jeux et portages sur consoles depuis des années et, plus récemment, les jeux Skylanders: SuperChargers, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ou encore Tony Hawk Pro Skater 1+2.Jusqu'à maintenant, le studio restait relativement indépendant. Ce n'est plus le cas : il vient d'être mis sous la coupelle de Blizzard. La boss de Vicarious, Jen Oneal, quant à elle, est promue Vice-présidente exécutive du développement.Selon les dernières rumeurs, Vicarious Studio travaille désormais sur le remake de Diablo II. Un temps passé entre les mains d'une équipe interne à Blizzard, le jeu n'apportait, apparemment, pas les qualités requises ou du moins, n'avançait pas dans la direction espérée. Pour éviter le même fiasco (les retours négatifs ont été nombreux) que le remake Warcraft III Reforged, Blizzard a donc décidé de reprendre le développement avec une nouvelle équipe.