Publié le Lundi 25 janvier 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Souvenirs, souvenirs...

Turrican Flashback sort sur PS4 et Nintendo Switch le 29 janvier, soit dans 4 jours. Il s'agit d'une compilation comprenant 4 jeux issus de la saga Turrican, jeu d'action-plateformes qui a connu un certain succès, pour ne pas dire un succès certain, au début des années 90.Les jeux ont fait le bonheur des premiers ordis (C64, Amiga, Atari, CPC, ZX Spectrum...) et des consoles (Megadrive, PC Engine...).Turrican Flashback regroupe les jeux Turrican 1&2, Super Turrican et Mega Turrican. 4 jeux en un.Une plongée 30 ans en arrière, ça vous tente ?