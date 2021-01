(TEST) Hitman 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Vendredi 22 janvier 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

De la balle ?

Il n'a jamais fait de piano. Il n'a jamais fait de baseball. Il n'a même jamais appris à tirer, puisqu'il est trop jeune pour avoir connu le service militaire et que de toute manière, on sait tous qu'il aurait été réformé P6 (normalement ça va jusqu'à P5, mais ils auraient forcément inventé une nouvelle catégorie pour lui).Mais Sylvain a quand même pris du plaisir à étrangler des gens avec une corde à piano, à les frapper avec une batte de baseball et à leur tirer dessus.Hitman 3, un jeu fait pour lui. Reste plus qu'à l'attraper pour lui tatouer un code-barre sur la nuque.