- Disgaea 6: Defiance of Destiny, découvrez les personnages

Publié le Vendredi 22 janvier 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Humour

NIS America a dévoilé une nouvelle bande-annonce de son jeu Disgaea 6: Defiance of Destiny, qui sortira cet été sur Nintendo Switch. Cette nouvelle bande-annonce dévoile les personnages du jeu. Des personnages humoristique, bien barrés, pour une aventure qui, selon les développeurs, le sera tout autant.Pour rappel, le jeu raconte l'histoire d'un zombie prénommé Zed, branleur et prétentieux appartenant à la plus basse classe des morts-vivants. Alors que le boss des morts-vivants, le puissant Death-tructor, menace leur mode de vie, Zed va se dresser contre lui, et utiliser sa capacité de réincarnation pour parvenir à ses fins.