- Resident Evil Village : infos, détails et bande-annonce

Publié le Vendredi 22 janvier 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Voilà qui s'annonce bien

Capcom a livré le plein d'infos sur Resident Evil Village, le prochain opus de sa saga culte. Le jeu sortira le 7 mai prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.Dès aujourd'hui, vous pouvez précommander le jeu qui sera disponible en version numérique, en version physique standard, mais aussi en Deluxe Numérique (comprend le jeu de base et un "Trauma Pack" numérique, proposant un contenu additionnel ingame, entre autres l’arme iconique Samurai Edge, un filtre vidéo inspiré des VHS de Resident Evil 7, des options de sauvegarde sur magnétophone, un accès immédiat à un niveau de difficulté particulièrement élevé, et plus encore) ou Collector physique (comprend le contenu de l'édition numérique Deluxe, plus une statuette de Chris Redfield, figure incontournable de la saga, un étui SteelBook, un artbook, une carte du village en tissu et une impression A4 de l’illustration principale du titre).Le jeu poursuit l'histoire d'Ethan Winters, débutée dans Resident Evil 7.Des améliorations ont été apportées au titre : Ethan pourra désormais acheter, vendre ou améliorer des armes, fabriquer des objets... L'inventaire a été repensé.Dès aujourd'hui, une démo exclusive sur PS5 est disponible et se déroule dans la zone du Cha^teau de Resident Evil Village. Une autre démo, différentre, sortira ce printemps sur toutes les plateformes.Enfin, sachez que pour célébrer le 25e anniversaire de la saga Resident Evil qui démarre en mars 2021, Resident Evil Village offrira un accès gratuit à Resident Evil Re:Verse. Ce jeu multi est prévu sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Le titre sera rétrocompatible sur Playstation 5 et Xbox Series. Il permet d'incarner des personnages populaires de la saga Resident Evil dans des parties de quatre à six joueurs se déroulatn dans les lieux emblématiques de la série.