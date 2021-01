Ender Lilies disponible en accès anticipé

Publié le Vendredi 22 janvier 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

J'ai toujours rêvé d'être une nonne

Action RPG Fantasy japonais (tout ça à la fois), Ender Lilies : Quitus of the Knights est désormais disponible en accès anticipé sur Steam Il s'agit d'une sorte de conte de fée façon Metroidvania. Le jeu sortira à la fin de l'année en version complète sur PC, Nintendo Swtich, Xbox et Playstation.Vous allez y incarner Lily, une prêtresse qui se réveille dans une église, sans aucun souvenir. C'est dingue le nombre d'amnésique qu'il y a dans les héros de jeu vidéo. En tout cas, elle découvre que son monde est envahi par des morts-vivants. Et va leur poutrer leur putain de gueule.