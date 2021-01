- Amplitude fête ses 10 ans avec un événement et des cadeaux

Publié le Vendredi 22 janvier 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est ma tournée de Champomy, les gars !

Endless Space 2 – Dark Matter : 12 nouvelles quêtes qui montreront l’univers Endless via les dessous d’événements et découvertes parfois très sombres…

Endless Legend – Monstrous Tales : 20 nouveaux contes riches en monstres et mythes sur les profondeurs mystérieuses et menaçantes de l’histoire d’Auriga ; de nombreux amis ou ennemis, de l’espoir et de l’horreur.

Virtua Fighter 2

Artbook d’Endless Space 2

Fonds d’écran HUMANKIND

Amplitude Studios a décidé de fêter ses 10 ans via un événement, baptisé Amplified 21. Au menu, des cadeaux, des promos, de la joie, de la bonne humeur et des promesses.Ainsi, deux DLC ont été dévoilés pour Endless Space 2 et Endless Legend.D'autre part, dès à présent et jusqu'à lundi prochain 19h, les jeux Endless Space 2, Endless Legend et Dungeon of the Endless sont en essai gratuit sur Steam. Si vous souhaitez les acheter, ils sont proposés à -75%.Enfin, un stream aura lieu pour Humankind, le prochain jeu du studio, de 17h à 19h aujourd'hui.D'autre part, si vous vous inscrivez sur la plateforme de co-création de jeu Games2Gether , vous pourrez récupérer les cadeaux suivants :