- Ride 4 en boîte sur PS5 et Xbox Series X

Publié le Vendredi 22 janvier 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Que du beau ?

Milestone vient de sortir les versions physiques de son Ride 4 sur PS5 et Xbox Series X. Le jeu, sorti en octobre sur PC, PS4 et Xbox One, puis en version numérique à la sortie des consoles next-gen, est donc désormais disponible en rayons.Au menu, une centaine de motos fidèlement modélisées vous attendent dès à présent pour rouler par tous les temps sur des circuits mythiques et un peu sur route aussi. En effet la météorologie ainsi que les éclairages dynamiques sont les grandes nouveautés de cet opus qui a, pour l'occasion, remodelé son mode Carrière. Vous pourrez même créer votre machine de toute pièce pour atteindre les plus hautes vitesses dans les championnats proposés.