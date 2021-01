Werewolf : The Apocalypse - Earthblood, deux carnets de développeurs dévoilés

Publié le Lundi 25 janvier 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça sent le chien mouillé ?

Rappel des faits : Cyanide développe actuellement Werewolf : The Apocalypse - Earthblood, un jeu de rôle inspiré du jeu de rôle papier Loup-Garou : l'Apocalypse. Il est attendu pour le 4 février prochain sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series.Vous y incarnez Cahal, un homme loup-garou aux prises avec des vampires, ennemis jurés des lycanthropes.Nacon, l'éditeur du jeu, a dévoilé deux carnets de développeurs. Dans ces deux vidéos, le Game Director du projet, Julien Desourteaux mais aussi Bren Bruylant, animateur, Clément Demaret, level designer, Simon Decottignies-Renard, designer narratif, Maxime Roy, project manager et Juliette Ruaux, artiste UI/UX, présentent leurs travaux.